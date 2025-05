POL-PDLU: Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis erwischt

Waldsee (ots) - Am Dienstagabend, den 29.04.2025, gegen 17:15 Uhr meldete ein 90-jähriger der Polizei, dass sein Geldbeutel durch eine unbekannte Person gestohlen wurde. Er gab an, dass am Mittag gegen 13 bis 14 Uhr eine männliche Person klingelte und sich als "Scherenschleifer" ausgab. Nachdem der 90-jährige die Arbeiten ablehnte und sich die unbekannte Person wieder entfernt hatte, stellte er fest, dass sein ...

