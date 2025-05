Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Vandalismus in unbewohntem Wohnhaus

Waldgrehweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Wahrscheinlich in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagabend drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein seit längerer Zeit unbewohntes Einfamilienhaus in der Straße "Auf der Binn" ein und verwüsteten das Innere. Glaseinsätze an Türen und Mobiliar wurden beschädigt und in den Räumlichkeiten wurde Waschpulver verteilt. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |ank

