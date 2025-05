Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Rupperstecken (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitagmittag befuhr der 67-jährige Fahrer eines Motorrades die L385 von Gerbach kommend in Fahrtrichtung Kirchheimbolanden. Im Kurvenbereich kam der Fahrer nach links in den gegen Gegenverkehr. Dort kollidierte der Motorradfahrer mit einem entgegenkommenden PKW und kam anschließend zu Fall. Der Motorradfahrer wurde verletzt ins Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand augenscheinlich Totalschaden. Dieses musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Die L385 war während der Unfallaufnahme vollgesperrt.

Am späten Nachmittag ereignete sich ein weiterer Unfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers. Der 22-jährige Fahrer befuhr die B48 von Imsweiler in Richtung Rockenhausen. Ebenfalls im Kurvenbereich stürzte dieser und rutschte in die dort befindliche Schutzplanke. Der Motorradfahrer musste zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus verbracht werden, dürfte aber nur leichte Verletzungen erlitten haben. Der Sachschaden beläuft sich auf 5000 Euro. |klu

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell