Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: 55-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Gerbach (Donnersbergkreis) (ots)

Am Sonntagvormittag wurde ein 55-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der L 385 schwer verletzt. Der in Richtung Kirchheimbolanden fahrende Kradfahrer geriet in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und streifte dort einen entgegenkommenden PKW. Daraufhin kam er zu Fall und stieß frontal mit einem dahinterfahrenden anderen PKW zusammen. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 22.000 Euro geschätzt. Die L 385 war während der Unfallaufnahme vollgesperrt. |ank

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell