Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Ausschwenkendes Reserverad beschädigt geparkte Autos am Straßenrand

Freiburg (ots)

Am Freitag, 15.08.2025, gegen 16:40 Uhr befuhr ein Geländewagen eines russischen Herstellers mit Lörracher Zulassung die Friedrichstraße in Richtung Beuggen. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Halterung des Reserverades nicht ordnungsgemäß gesichert und schwenkte während der Fahrt aus. Dabei wurden ein am Straßenrand geparktes Auto und ein LKW beschädigt. Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen übernommen und sucht die Geschädigten, deren Fahrzeuge im Tatzeitraum in der Friedrichstraße geparkt waren und frische Unfallspuren aufweisen. Das Polizeirevier Rheinfelden ist rund um die Uhr unter 07623 7404 0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

