POL-FR: Höchenschwand: Kollision zwischen zwei Autos führt zu Verletzten

Am Mittwoch, 20.08.2025, gegen 12:15 Uhr verlor aus bislang ungeklärter Ursache eine 49-jährige VW-Fahrerin von Höchenschwand in Richtung Häusern die Kontrolle über ihr Auto und geriet in den Gegenverkehr. Der entgegenkommenden 55-jährigen Opel- Fahrerin gelang es nicht mehr auszuweichen und es kam zur Kollision. Die drei Insassen des Opels wurden leicht verletzt. Eine 44-jährige Mitfahrerin musste zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein technischer Defekt am VW kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, weshalb dieser sichergestellt und abgeschleppt wurde. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste ebenfalls abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 5000 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr am Unfallort. Bis zum Ende der Fahrbahnreinigung durch eine Spezialfirma kam es zu Verkehrsbehinderungen.

