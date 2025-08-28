Polizei Mettmann

POL-ME: Am Steuer eingeschlafen: Mitfahrer lebensgefährlich verletzt - 2508108

Ratingen (ots)

In Ratingen kam es am frühen Donnerstagmorgen (28. August 2025) zu einem Autounfall. Hierbei wurde ein Mann lebensgefährlich verletzt, zwei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen.

Folgendes war nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen geschehen:

Nach aktuellen Erkenntnissen war gegen 6:30 Uhr ein 23-jähriger Duisburger mit seinem Mercedes E 220 über die Fritz-Bauer-Straße in Richtung Ratingen-Zentrum gefahren. Mit ihm im Auto befanden sich auf der Rückbank der 51-jährige Vater des jungen Mannes sowie auf dem Beifahrersitz ein 24 Jahre alter Angehöriger.

Eigenen Angaben zufolge war der 23-jährige Fahrer auf seiner Fahrt in dem Auto eingeschlafen, weshalb er die Kontrolle verlor und ohne Fremdeinwirkung von der geraden Straße abkam, ehe er mit hoher Wucht gegen einen Laternenmast und in eine Hecke prallte.

Bei dem Unfall wurde der 51-jährige Mitfahrer auf der Rückbank lebensgefährlich verletzt. Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo er derzeit intensivmedizinisch behandelt wird. Fahrer und Beifahrer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt - auch sie wurden jedoch zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Ermittlungen zufolge war der 51-Jährige auf der Rückbank nicht angeschnallt.

Der Mercedes wurde bei dem Unfall total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Fritz-Bauer-Straße war zur Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 9 Uhr gesperrt.

