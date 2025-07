Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizeibeamte angegriffen - zwei Beamte verletzt

Stuttgart-Nord (ots)

Ein polizeibekannter 33 Jahre alter Mann widersetzte sich am Samstagnachmittag (05.07.2025) gegen 16.00 Uhr seiner Festnahme und verletzte hierbei eine 28 Jahre alte Polizeibeamtin und einen 40 Jahre alten Beamten. Der 33-Jährige hatte sich zuvor am U-Halt Milchhof auf die Gleise vor eine Stadtbahn gesetzt und diese an der Weiterfahrt gehindert. Beim Eintreffen der alarmierten Beamten stand er auf und ging mit Steinen in der Hand auf diese los. Bei der anschließenden Festnahme leistete er erheblichen Widerstand, weshalb Pfefferspray und der Schlagstock eingesetzt werden mussten. Dennoch versuchte der Mann, der Beamtin die Pistole aus dem Holster zu reißen, was aber verhindert werden konnte. Erst mit Hilfe eines 35 Jahre alten Passanten konnte der 33-Jährige schließlich überwältigt werden. Er wurde im Anschluss in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert. Die Polizeibeamtin und der Beamte erlitten leichte Verletzungen, wobei der 40-jährige Beamte dennoch seinen Dienst vorzeitig beenden musste.

Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 mit dem Polizeirevier 2 Willy-Brand-Straße in Verbindung zu setzen.

