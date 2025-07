POL-S: Mutmaßlich betrunkener Autofahrer gefährdet Mercedesfahrer - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots) - Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Freitag (04.07.2025) ein Ford in Brand geraten. Eine 30 Jahre alte Frau fuhr gegen 12.40 Uhr mit ihrem Oldtimer in der Wagenburgstraße, als das Fahrzeug auf Höhe der Bushaltestelle Heidehofstraße plötzlich in Brand geriet. Sie stellte das Fahrzeug am Fahrbahnrand ab und verließ mit ihrem 32 Jahre alten Beifahrer unverletzt das Fahrzeug. Kurz darauf stand das Auto in Vollbrand und die alarmierte ...

