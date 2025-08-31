POL-ME: Brandstiftung: BMW M440 beschädigt - 2508112
Ratingen (ots)
In der Nacht auf Sonntag, 31. August 2025, kam es in Ratingen zu einer Brandstiftung, bei der ein weißer BMW M440 beschädigt wurde.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Gegen 2:20 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge an der Berliner Straße in Höhe der Hausnummer 97 brennende Scheibenwischer an einem am Straßenrand geparkten Auto. Er alarmierte den Notruf, konnte das Feuer jedoch vor Eintreffen der Einsatzkräfte eigenständig löschen. Bei dem BMW wurden die Scheibenwischer und die Frontscheibe beschädigt. Der Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.
Die Polizei hat ein entsprechendes Verfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung eingeleitet und fragt:
Wer hat zur angegebenen Zeit an der Berliner Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell