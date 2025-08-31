Polizei Mettmann

POL-ME: Brandstiftung: BMW M440 beschädigt - 2508112

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 31. August 2025, kam es in Ratingen zu einer Brandstiftung, bei der ein weißer BMW M440 beschädigt wurde.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 2:20 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge an der Berliner Straße in Höhe der Hausnummer 97 brennende Scheibenwischer an einem am Straßenrand geparkten Auto. Er alarmierte den Notruf, konnte das Feuer jedoch vor Eintreffen der Einsatzkräfte eigenständig löschen. Bei dem BMW wurden die Scheibenwischer und die Frontscheibe beschädigt. Der Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei hat ein entsprechendes Verfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung eingeleitet und fragt:

Wer hat zur angegebenen Zeit an der Berliner Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell