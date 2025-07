Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: 28 Kommissaranwärterinnen und -anwärter treten ihren Dienst an

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Wie in jedem Jahr, durfte auch dieses Jahr die Kreispolizeibehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises 28 junge angehende Polizistinnen und Polizisten begrüßen. Sie absolvieren jetzt ihr erstes Praktikum im Rahmen ihres Studiums bei der Polizei NRW. Neben den praktischen Erfahrungen, die sie im Ennepe-Ruhr-Kreis sammeln, haben Sie während ihres Studiums Unterrichtsstunden an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung. Zusätzlich werden praktische Inhalte an einem der Ausbildungsstandorte in NRW vermittelt.

Bei ihrem ersten Praktikum in unserer Behörde werden sie auf der Wache Hattingen, Ennepetal oder Wetter mit im Streifenwagen sitzen und bei Einsätzen mitfahren. Außerdem werden sie auch in der Direktion Kriminalität ihre ersten Erfahrungen sammeln. Erfahrene und speziell ausgebildete Tutorinnen und Tutoren begleiten sie und vermitteln ihnen die praktische Polizeiarbeit im Ennepe-Ruhr-Kreis. Zusätzlich werden sie an verschiedenen Schulungen innerhalb der Behörde teilnehmen.

Die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises wünscht allen Studierenden einen guten Start ins Praktikum, viele lehrreiche Eindrücke und vor allem Freude daran, zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger beizutragen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell