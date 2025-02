Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Steuerschaden durch 17.000 Schmuggelzigaretten bei Kontrollen aufgedeckt

Bild-Infos

Download

Heilbronn (ots)

Auf der Tank- und Rastanlage Hohenlohe Nord an der A 6 bei Waldenburg kontrollierte eine Zollstreife in den Abendstunden am 18. Februar einen ausländischen Lastkraftwagen. Der 39-jährige Fahrer, der in Richtung Westen unterwegs war, verneinte anmeldepflichtige oder verbotene Gegenständen und Waren mitzuführen. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle fanden die Zöllner auf dem oberen Schlafbett in der Fahrerkabine des Zugfahrzeugs, verpackt in Mülltüten, 85 Stangen ausländische Stangen Zigaretten. Die Zöllner leiteten gegen den Mann noch vor Ort wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein Steuerstrafverfahren ein. Die 17.000 Zigaretten wurden als Beweismittel sichergestellt. Dem Beschuldigten wurde sofort ein Tabaksteuerbescheid über 3.362,86 Euro ausgehändigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Hauptzollamt Heilbronn, übermittelt durch news aktuell