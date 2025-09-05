PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung

Jena (ots)

Suche eingestellt: Der vermisste 15-jährige Muhammed Ö. ist wohlbehalten aufgefunden worden.

Bezüglich des vermissten 15-jährigen Jugendlichen wird die Öffentlichkeitsfahndung vom 03.09.2025 hiermit zurückgenommen.

Die Jenaer Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe sowie den eingegangenen Hinweisen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena

