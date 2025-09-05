LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung

Escherode (ots) - Richtig Pech hatte gestern ein Paketdienstfahrer in Escherode. Als dieser am Fahrbahnrand anhielt, um ein Paket auszuliefern und seine Fahrertür öffnete, fuhr genau in diesem Augenblick ein PKW an ihm vorbei. Der PKW-Fahrer konnte den Zusammenstoß leider nicht verhindern und fuhr gegen die Autotür. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit, da sich die Fahrertür nicht mehr schließen ließ. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden ...

