LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung
Jena (ots)
Suche eingestellt: Der vermisste 15-jährige Muhammed Ö. ist wohlbehalten aufgefunden worden.
Bezüglich des vermissten 15-jährigen Jugendlichen wird die Öffentlichkeitsfahndung vom 03.09.2025 hiermit zurückgenommen.
Die Jenaer Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe sowie den eingegangenen Hinweisen.
