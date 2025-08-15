Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Wetteraukreis: Trickdiebin erbeutet Goldkette in Nieder-Mörlen

Polizei sucht Zeugen

Giessen (ots)

Bad Nauheim - Nieder-Mörlen: Goldkette erbeutet -

Nach einem Trickdiebstahl auf der Frankfurter Straße bittet die Friedberger Polizei um Mithilfe. Am Donnerstagnachmittag (14.08.2025), gegen 14.30 Uhr sprach eine Frau das Opfer in Höhe der Hausnummer 255 an und erkundigte sich nach dem Weg ins Krankenhaus. Während des Gesprächs umarmte die Unbekannte den betagten Mann, offensichtlich wollte sie sich damit bei ihm für die Hilfe bedanken. Anschließend stieg sie in einen wartenden Pkw und fuhr davon. Wenig später bemerkte der Bad Nauheimer, dass seine Halskette fehlte. Die Täterin hatte ihm diese während der Umarmungen geschickt vom Hals gestohlen.

Nach Einschätzung des Opfers war die Täterin rumänischer bzw. bulgarischer Herkunft. Sie hatte eine dickliche Statur, war zwischen 165 und 170 cm groß und etwa 50 Jahre alt. Sie hatte lange schwarze Haare und trug ein langes, weißes Kleid. Das Kennzeichen des von ihr und ihrem Komplizen benutzten Pkw konnte der Bad Nauheimer ablesen - die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei in Friedberg sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat das Gespräch zwischen der unbekannten Diebin und dem betagten Opfer am Donnerstagnachmittag, gegen 14. 30 Uhr, in Höhe der Frankfurter Straße 255 in Nieder-Mörlen beobachtet? - Wo ist die Unbekannte am Donnerstag noch aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell