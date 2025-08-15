Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Lollar: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 15.08.2025, 05:33 Uhr)

Giessen (ots)

Lollar:

Die seit vergangener Nacht (15.08.2025), 00:00 Uhr, vermisste 74-Jährige aus Lollar wurde angetroffen.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen, die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

Die Redaktionen werden gebeten, personenbezogene Daten und Fotos zu löschen.

