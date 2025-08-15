Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Einbruch im Sonderpostenmarkt + Grabverzierung gestohlen

Giessen (ots)

Herborn-Schönbach: Einbruch im Sonderpostenmarkt

Unbekannte drangen in der Nacht von Mittwoch (13.08.2025) auf Donnerstag (14.08.2025) in den Sonderpostenmarkt in der Schönbacher Hauptstraße ein. Sie brachen ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Marktes auf und gelangten durch dieses in das Gebäude. Sie stahlen mehrere Schlüssel und Bargeld. Der Schaden wird mit 2.200 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Einbruchs und fragt: Wem sind zwischen 18:30 Uhr und 08:55 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schönbacher Straße gemacht? Hinweise erbittet die Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0.

Siegbach-Eisemroth: Grabverzierung gestohlen

Auf eine mehrere hundert Euro teure, bronzefarbene Grabverzierung hatten es Diebe auf dem Eisemrother Friedhof abgesehen. Im Zeitraum, zwischen 10:00 Uhr am 06.08.2025 und 18:00 Uhr am vergangenen Sonntag (10.08.2025) flexten Unbekannte die Rose offenbar von einem Grabstein und flüchteten. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im "Schöllersgarten" oder auf dem Friedhof aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Dillenburger Polizei unter der Telefonnummer (02771) 907-0 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell