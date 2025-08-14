Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Lahn-Dill-Kreis: Zusammenstoß auf der Alsbachkreuzung

Giessen (ots)

--

Herborn - B 255 / B 277: Crash auf der Alsbachkreuzung -

Zwei Schwerverletzte, ein demoliertes Moped und ein beschädigter Alfa-Romeo, das ist die Bilanz eines Unfalls gestern Abend (13.08.2025) auf der Alsbachkreuzung.

Gegen 18.55 Uhr näherte sich ein 16-jähriger Mopedfahrer von Sinn kommend der Kreuzung. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete er das Rotlicht der Ampelanlage und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Die Fahrerin eines Alfa-Romeos fuhr bei Grünlicht von der Alsbach kommend ebenfalls in den Kreuzungsbereich. Dort krachten Moped und Alfa zusammen.

Der jugendliche Mopedfahrer und sein ebenfalls 16-jähriger Sozius stürzten zu Boden. Die beiden Dillenburger trugen nach ersten Einschätzungen der Rettungskräfte Beinfrakturen und Prellungen davon und kamen in Krankenhäuser. Die 37-jährige Alfa-Fahrerin aus Herborn erlitt einen Schock.

Angaben zur Höhe der Blechschäden können momentan noch nicht gemacht werden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell