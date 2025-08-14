Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: Lahn-Dill-Kreis: Zusammenstoß auf der Alsbachkreuzung
Giessen (ots)
--
Herborn - B 255 / B 277: Crash auf der Alsbachkreuzung -
Zwei Schwerverletzte, ein demoliertes Moped und ein beschädigter Alfa-Romeo, das ist die Bilanz eines Unfalls gestern Abend (13.08.2025) auf der Alsbachkreuzung.
Gegen 18.55 Uhr näherte sich ein 16-jähriger Mopedfahrer von Sinn kommend der Kreuzung. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete er das Rotlicht der Ampelanlage und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Die Fahrerin eines Alfa-Romeos fuhr bei Grünlicht von der Alsbach kommend ebenfalls in den Kreuzungsbereich. Dort krachten Moped und Alfa zusammen.
Der jugendliche Mopedfahrer und sein ebenfalls 16-jähriger Sozius stürzten zu Boden. Die beiden Dillenburger trugen nach ersten Einschätzungen der Rettungskräfte Beinfrakturen und Prellungen davon und kamen in Krankenhäuser. Die 37-jährige Alfa-Fahrerin aus Herborn erlitt einen Schock.
Angaben zur Höhe der Blechschäden können momentan noch nicht gemacht werden.
Guido Rehr, Pressesprecher
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen
Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de
Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell