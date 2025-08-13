Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Marburg-Biedenkopf: In Traktor gekracht - Zeugen nach Vorfall am Bahnhof gesucht

Giessen (ots)

Marburg-Görzhausen: In Traktor gekracht

Ein Zusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Pkw am gestrigen Abend (Dienstag, 12.08.2025) auf der L 3092 in dem Marburger Ortsteil Görzhausen forderte zwei leichtverletzte Personen.

Der 33-jährige Fahrer eines grauen Peugeot SUV war zusammen mit seinem Beifahrer auf der genannten Landstraße aus Richtung Lahntal kommend in Richtung Marburg unterwegs. Gegen 22 Uhr fuhr ein Traktor aus einem Feldweg auf die L 3092, um die Straße zu überqueren. Der graue SUV konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die an dem Trecker angehängte Ballenpresse.

Der 22-jährige Treckerfahrer und sein ebenfalls 22 Jahre alter Mitfahrer blieben unverletzt. An der Zugmaschine mit Anhänger entstand Blechschaden. Der Pkw war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 27.000 Euro.

Die beiden verletzten Pkw-Insassen wurden vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Traktorfahrer musste zudem seinen Führerschein abgeben. Grund hierfür war ein Atemalkoholtest, der ein Ergebnis von 0,5 Promille anzeigte und eine ärztliche Blutentnahme auf der Dienststelle zur Folge hatte.

Marburg: Zeugen nach Vorfall am Bahnhof gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen, die am vergangenen Donnerstag (07.08.2025) gegen 07:30 Uhr einen Vorfall im Bereich des Marburger Busbahnhofs beobachteten.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Unbekannte zwei Kinder im Alter von 7 und 8 Jahren angerempelt und geschlagen hat. Die Kinder waren an dem Morgen auf dem Weg zur Ferienbetreuung und vertrauten sich nach dem Vorfall ihren Betreuern an.

Sie beschreiben den Mann als ältere Person mit grauen Haaren und hellem Teint.

Entsprechende Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter (06421) 4060.

Alisa Jockel,

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell