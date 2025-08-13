PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Pressemeldung aus dem Landkreis Lahn-Dill: Parkplatzrempler beim Baumarkt

Giessen (ots)

Wetzlar: Parkplatzrempler beim Baumarkt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte auf dem Globus-Baumarkt-Parkplatz in der Altenberger Straße einen roten Mitsubishi an der hinteren linken Tür und am Kotflügel. Das Auto stand dort am Dienstag (12. August) zwischen 16.45 und 17.40 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher des etwa 2.000 Euro hohen Schadens geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wetzlar unter (06441) 918-0 zu melden.

