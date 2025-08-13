Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Pressemeldungen aus dem Landkreis Wetterau: Einbruch in eine Bad Nauheimer Werkstatt+Baustellencontainer in Bad Vilbel aufgebrochen+Einbrecher scheitert und flüchtet

Giessen (ots)

Bad Nauheim: Einbruch in Werkstatt

Ein ungebetener "Gast" suchte zwischen 15.00 Uhr am Donnerstag (07. August) und 08.25 Uhr am Dienstag (12. August) das Gelände einer Autowerkstatt auf. Er hebelte ein Fenster im rückwärtigen Bereich der Werkstatt auf und entwendete daraus Elektrowerkzeug und sonstiges Autozubehör im Wert von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die dort im Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg unter 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Bad Vilbel: Container auf Baustelle aufgebrochen

Auf einen Laptop, Getränke und Leergut hatten es Diebe auf einer Baustelle in der Frankfurter Straße abgesehen. Die Unbekannten betraten die Baustelle, die sich in der Nähe des Bürgerhauses befindet, zwischen 18.30 Uhr am Montag (11. August) und 06.40 Uhr am Dienstag (12. August). Dort hebelten sie Container und in der ersten Etage eines Rohbaus mehrere Türen auf. Die Höhe der Sachschäden wird insgesamt auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die in der Frankfurter Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg unter 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Butzbach: Einbrecher scheitert und flüchtet

Einen Schaden von etwa 2.000 Euro hinterließ ein Unbekannter, nachdem er versuchte in einen Drogeriemarkt in der Weiseler Straße einzubrechen. Als der Dieb die Scheibe des Geschäftes am Dienstag (12. August) gegen 02.15 Uhr einschlug, löste der Alarm aus und verschreckte ihn. Er flüchtete in Richtung Marktplatz/Griedeler Straße. Nach Angaben eines Zeugen sei der Verdächtige zwischen 17 und 18 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und schlank. Er trug einen dunklen Hoodie und ein Basecap. Zeugen, die Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen können oder ihn auf seiner Flucht beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Kripo in Friedberg unter 06031/601-0 zu melden.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell