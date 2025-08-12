Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Pressemeldungen aus dem Lahn-Dill-Kreis: Trickdiebstahl im Supermarkt+Unfallfluchten in Wetzlar und Lahnau

Giessen (ots)

Haiger: Zeugenaufruf nach Trickdiebstahl

Nach einem Trickdiebstahl in einem Supermarkt in der Straße "Hohleichenrain" sucht die Polizei nach Zeugen. Ein Unbekannter verwickelte am Montag (11. August) gegen 19.45 Uhr einen 66-jährigen Mann in ein Gespräch und bat um Unterschriften für einen sozialen Zweck. Als der 66-Jährige seinen Behindertenausweis aus seinem Portemonnaie zeigen wollte, umarmte ihn der Fremde. Dabei entwendete der Unbekannte offenbar Bargeld aus der Geldbörse, verließ das Geschäft und fuhr in einem dunklen Golf mit polnischen Kennzeichen davon. Der Täter war etwa 1,75 Meter groß, hatte einen dunklen schwarzen Vollbart und ein Tattoo am linken Unterarm. Er trug eine schwarze Kappe, ein weißes T-Shirt mit blauem Aufdruck, Jeans-Shorts und schwarze Schuhe mit weißen Socken. Zudem soll der Mann ein südländisches/südosteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben. Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei in Dillenburg unter 02771/907-0 entgegen.

Wetzlar: silberfarbener Kombi nach Unfallflucht gesucht

Auf dem Lidl-Parkplatz in der "Carolinenhütte" touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Rückwärtsfahren einen vorbeifahrenden silberfahrenden BMW. Nach ersten Erkenntnissen soll der Unbekannte mit seinem silberfarbenen Kombi am Freitag (08. August) gegen 16.15 Uhr aus einer Parklücke herausgefahren sein. Dabei kam es zum leichten Zusammenstoß mit dem BMW einer 55-Jährigen aus Wetzlar, obwohl diese noch versuchte auszuweichen. Der Unbekannte fuhr anschließend einfach davon. Zeugen, die den Unfall am Freitag auf dem Parkplatz beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wetzlar unter 02771/907-0 in Verbindung zu setzen.

Lahnau: Überholmanöver führt zu Sturz eines Radfahrers

Offenbar das Überholmanöver eines unbekannten Autofahrers führte zum Sturz eines 65-jährigen Radfahrers. Der im Landkreis lebenden Mann war mit seinem Rad am Sonntag (10. August) gegen 12.10 Uhr in der Wetzlarer Straße in Richtung Waldgirmes unterwegs. Als er an der Einmündung zur Hinterstraße nach links abbiegen wollte und dies mit seinem Arm signalisierte, überholte ihn der Unbekannte und traf ihn am Arm. Der 66-Jährige stürzte in der Folge zu Boden und verletzte sich am Arm, am Bein und am Oberkörper. Die Polizei sucht nach Zeugen. Zeugen, die den Unfall Sonntagmittag in der Wetzlarer Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Wetzlar unter 02771/907-0 in Verbindung zu setzen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell