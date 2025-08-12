Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Die Polizei lädt zum Tag der offenen Tür in die Polizeistation Wetzlar ein

Giessen (ots)

Am Sonntag, den 24. August 2025, öffnet die Polizeistation Wetzlar von 11 bis 17 Uhr ihre Türen und bietet mit einem vielfältigen und abwechslungsreichen Programm einen spannenden Einblick hinter die Kulissen der neuen Liegenschaft.

Transparenz, Bürgernähe und Vertrauen sind die Grundpfeiler unserer Arbeit. Mit unserem Tag der offenen Tür laden wir Sie ein, die Polizei Wetzlar nicht nur als Institution zu erleben, sondern auch die Menschen dahinter kennenzulernen - jene, die jeden Tag für Ihre Sicherheit im Einsatz sind.

Freuen Sie sich daher auf spannende Einblicke in unsere Arbeit, Führungen durch die Dienststelle, Demonstrationen von Einsatzfahrzeugen und -technik sowie interessante Gespräche mit unseren Mitarbeitenden. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt.

Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ort: Polizeistation Wetzlar, Sportparkstraße 18a, 35578 Wetzlar

Datum: Sonntag, 24. August 2025

Uhrzeit: 11 bis 17 Uhr

Was erwartet Sie?

- Führung durch die Polizeistation

Erleben Sie die Polizeistation hautnah! Unsere Kolleginnen und Kollegen führen Sie durch die Dienststelle, den Gewahrsamsbereich, den Erkennungsdienst und vieles mehr. Lernen Sie den Arbeitsalltag Ihrer Polizei kennen.

- Fahrradcodierung

Schützen Sie Ihr Fahrrad vor Diebstahl! Bringen Sie einfach Ihr Fahrrad und ein Eigentumsnachweis mit und lassen Sie ihr Rad codieren.

- Fahrzeugschau

Werfen Sie einen Blick in unsere Einsatzfahrzeuge - vom Streifenwagen bis hin zu einigen Polizeioldtimern.

- Vorführungen und Einsatz live erleben

Freuen Sie sich auf spannende Demonstrationen der Diensthundstaffel in verschiedenen Szenarien.

- Mitmachaktionen für die Kleinen

Kinder können sich auf ein buntes Programm wie Kinderschminken und ein Fahrradparcour freuen. Ebenso wird es eine "Polizei Rally" geben, bei der es tolle Überraschungen zu gewinnen gibt. Auch der Kinderkommissar Leon ist im Einsatz und schon gespannt auf die kleinen Gäste.

- Informationsstände

Informieren Sie sich über Themen wie Einbruchschutz, Internetkriminalität, Verkehrssicherheit oder Präventions-Programme - unsere Expertinnen und Experten stehen für all Ihre Fragen bereit.

- Karriere bei der Polizei

Interessierst du dich für ein Studium bei der Polizei? Unsere Einstellungsberaterinnen geben dir einen umfassenden Einblick in die Berufsmöglichkeiten und beantworten deine Fragen direkt vor Ort.

- Für das leibliche Wohl ist gesorgt

Verschiedene Foodtrucks sorgen mit Speisen und Getränke für das leibliche Wohl. Von herzhaft bis süß - für jeden ist etwas dabei!

Hinweise zur Fahrradcodierung:

- Die Codierung ist für Sie kostenlos! - Zum Termin bringen Sie bitte das zu kennzeichnende Fahrrad / E-Bike, einen entsprechenden Eigentumsnachweis sowie Ihren gültigen Personalausweis mit. - Sollte ein Termin vereinbart worden sein, erscheinen Sie zu diesem pünktlich! - m oberen Sattelrohr befestigte Gegenstände, wie beispielsweise Schlösser, Luftpumpen, Flaschenhalterungen etc., sollten Sie bereits im Vorfeld abmontiert haben. - Denken Sie bei E-Bikes unbedingt an den Schlüssel zur Herausnahme des Akkus. - Die Codierung von Carbon-Rahmen ist nicht möglich. - Job- und Leasingräder nur nach Rücksprache und mit vorliegendem Einverständnis des Eigentümers codiert werden!

Parkhinweis

- Neben den öffentlichen Parkplätzen dürfen dankenswerterweise ebenfalls die Parkplätze der Firma Janitza electronics GmbH genutzt werden (Sportparkstra0e 20-24, 35578 Wetzlar).

Friederike Morello,

Pressesprecherin

