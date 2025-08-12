Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Marburg-Biedenkopf: Farbschmierereien an Uni-Gebäude + Rollator geklaut + Betrunken aus dem Verkehr gezogen + Reifen zerstochen - Hauswand beschmiert +

Marburg: Farbschmierereien an Uni-Gebäude

Ende letzter Woche kam es an einem Marburger Universitätsgebäude im Marbachweg zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte sprühten mit rosa und roter Farbe Parolen und Grüße an ein Fenster sowie an zwei Stützpfeiler. Den hierdurch entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 400 Euro. Für die weiteren Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die in der Zeit von Donnerstag, 07.08.2025, 16:00 Uhr bis Freitag, 08.08.2025, 07:00 Uhr verdächtige Personen auf dem Gelände der Universität gesehen haben. Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter (06421) 4060.

Marburg: Rollator geklaut

Eine 88-Jährige erledigte am Montag, den 11.08.2025, ihre Einkäufe in einem Marburger Kaufhaus in der Universitätsstraße. Wie gewohnt stellte sie ihren Rollator gegen 12:15 Uhr im Eingangsbereich des Kaufhauses ab. Als die Seniorin gegen 14:00 Uhr ihre Einkäufe erledigt hatte und das Einkaufszentrum verlassen wollte, stellte sie fest, dass ihre Gehhilfe entwendet wurde. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Diebstahl des Rollators, an dem eine rote Einkaufstasche hing, beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Marburg unter (06421) 4060 entgegen.

Stadtallendorf: Betrunken aus dem Verkehr gezogen

Der Fahrer eines schwarzen Ford Focus geriet in der Nacht von Montag auf Dienstag (12.08.2025) ins Visier einer Funkstreife der Polizei in Stadtallendorf. Der 44-Jährige aus dem Schwalm-Eder-Kreis war mit seinem Pkw in Stadtallendorf in der Waldstraße unterwegs, als ihn die Polizisten gegen 01:10 Uhr anhielten. Da bei dem Fahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrzunehmen war, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der es auf beachtliche 2,6 Promille brachte. Eine anschließende Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins waren die Folge. Auf den 44-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Kirchhain-Betziesdorf: Reifen zerstochen - Hauswand beschmiert

Unbekannte beschädigten am Montag, den 11.08.2025, in der Straße "Zum Berggarten" einen weißen Tesla und einen schwarzen Audi SUV. Sie warfen in der Nacht gegen 02:20 Uhr Farbbeutel gegen eine Hauswand und zerstachen die Reifen der beiden hochwertigen Fahrzeuge. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Die Polizei in Stadtallendorf sucht nach Zeugen, die in der genannten Zeit verdächtige Personen beobachteten. Entsprechende Hinweise werden unter (06428) 93050 entgegengenommen.

