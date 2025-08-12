Mittelhessen: Pressemeldungen Landkreis Gießen: Tote Tauben aufgefunden+Quartett bricht in Busecker Kita ein+Geldkassette aus Gießen gestohlen+Alarmanlage verschreckt Einbrecher

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Grünberg: Tote Tauben aufgefunden - Zeugenaufruf

Nach dem Fund von mindestens sechs toten Tauben ermittelt die Grünberger Polizei wegen des Verdachtes eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Eine Frau entdeckte am Samstag gegen 21.35 Uhr die toten Tauben in einer Gasse am Marktplatz, informierte die Polizei über den Fund und übergab die Tiere. Die Beamten stellten die Tauben sicher. Das Ergebnis einer Untersuchung in einem entsprechenden Labor (Hessisches Landeslabor) steht noch aus. Die Polizei schließt derzeit nicht aus, dass die Tauben getötet wurden und sucht nach Zeugen.

Hinweise in diesem Zusammenhang nehmen die Beamten der Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401/9143-0.

Buseck: jugendliches Quartett bricht in Kita ein

Vier unbekannte Jugendliche verschafften sich Montagabend (11. August) Zutritt in die Kindertagesstätte in der Nelkenstraße in Großen-Buseck. Als eine Reinigungskraft gegen 20.50 Uhr das Quartett erwischte, flüchtete es über die Hintertür nach draußen. Die Vier seien zwischen 10 und 14 Jahren, zwischen 1,65 und 1,75 Meter groß und trugen alle eine kurze Hose. Zwei hatten einen dunkleren Hautteint und trugen ein helles T-Shirt. Wer kann Hinweise auf die Identität der Jugendlichen geben? Wem ist das Quartett in der Nähe der KiTa am Montagabend aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten der Kripo Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Geldkassette aus Kindergarten gestohlen.

Eine Geldkassette mit Bargeld ließen Unbekannte nach einem Einbruch in eine Kindertagesstätte im Holbeinring mitgehen. Sie schlugen im rückwärtigen Bereich die Glasscheibe einer Eingangstür ein. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Schränke. Anschließend suchten sie mit der Beute das Weite. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Einbrecher auch versuchten die Kellertür aufzuhebeln. Zeugen, die zwischen 20.30 Uhr am Freitag (08. August) und 06.30 Uhr am Montag (11. August) verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Alarmanlage verschreckt Einbrecher

Durch das Auslösen der Alarmanlage einer Tankstelle wurde der Täter offensichtlich verschreckt. Der Unbekannte betrat am Montag (11. August) gegen 04.30 Uhr das Tankstellengelände. Als er versuchte die Schiebetür gewaltsam aufzuhebeln, löste die Alarmanlage aus. Der Täter lies von seinem Vorhaben ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Er hatte eine kräftige Statur. Er trug eine schwarze Jogginghose und einen schwarzen Pullover, beide mit einem Nike-Emblem. Zudem hatte er weiße Schuhe an und einen Stoffbeutel mit dem Aufdruck einer Kirsche dabei. Wer kann Hinweise auf den Einbrecher geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Gießen unter 0641/7006-6555 zu melden.

