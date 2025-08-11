Mittelhessen: Pressemeldungen Lahn-Dill: Zeugenaufruf nach Diebstahl in Herborner Tankstelle

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Herborn: Bargeld aus Tankstelle gestohlen

Nach einem Diebstahl in einer Tankstelle in der Westerwaldstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Der maskierte Täter betrat am Samstag (09. August) gegen 12.40 Uhr die Tankstelle und forderte von der Angestellten Bargeld aus der Kasse. Er ging hinter dem Tresen auf die Mitarbeiterin zu und ließ sich die Kasse öffnen. Anschließend nahm er das Bargeld heraus und flüchtete auf die gegenüberliegende Straßenseite und lief die dortigen Treppenstufen in Richtung "Am Birkenhof" hinunter. Der Mann war etwa 1,75 Meter groß, hatte eine normale Statur und sprach Deutsch ohne Akzent. Trotz der Hitze war er von Kopf bis Fuß komplett und schwarz gekleidet: schwarze Maske mit selbst erstellten Schlitzen für die Augen, schwarzer Pullover, schwarze Hose, schwarze Schuhe, schwarze Lederhandschuhe.

Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Herborn unter 02772/ 4705-0.

