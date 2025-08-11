Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Wetterau: In Einfamilienhaus in Altenstadt eingestiegen + Einbruch in Bad Nauheim scheitert +

Giessen (ots)

Bad Nauheim: An Wohnungstür gehebelt -

Auf Beute aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses hatten es Diebe in der Parkstraße abgesehen. Im Zeitraum von Freitagnachmittag, gegen 13.00 Uhr bis Samstagnachmittag, gegen 15.00 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum Treppenhaus und hebelten an der Wohnungstür. Die Tür hielt stand - die Reparatur des Einbruchschadens liegt bei rund 200 Euro. Hinweise zu den Einbrechern nehmen die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Altenstadt: Wohnungseinbruch -

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Diebe in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Wiesengrund" ein. Zwischen 20.15 Uhr und 08.00 Uhr hebelten sie die Kellertür auf und suchten im Haus nach Beute. Nach einer ersten Einschätzung der Bewohner ließen die Einbrecher ein Samsung Tablet mitgehen und suchten damit das Weite. Zeugen, die die Täter im genannten Zeitraum in der Straße "Am Wiesengrund" beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 mit der Polizeistation in Büdingen in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

