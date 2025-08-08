PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Hütten aufgebrochen + in Büroräume eingedrungen

Giessen (ots)

Dillenburg- Hütten aufgebrochen

Drei Hütten in der Kleingartenanlage zwischen der B277 und der Dill hatten Einbrecher zwischen Mittwochabend (06.08.2025), 20:00 Uhr und Donnerstag (07.08.2025), 13:30 Uhr, ins Visier genommen. Sie brachen die Gartenhütten auf und stahlen Messer und Werkzeug. Die Polizei beziffert den Schaden mit mehreren hundert Euro. Hinweise zu den Dieben erbittet die Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 907-0.

Wetzlar- in Büroräume eingedrungen

In der Nacht von Mittwoch (06.08.2025) auf Donnerstag (07.08.2025) drangen Diebe in das Bürogebäude des Kongress- und Kulturzentrums der Stadthallen in der Brühlsbachstraße ein. Sie stahlen zwei Laptops und flüchteten mit ihrer Beute unerkannt. Zeugen, denen zwischen 17:55 Uhr und 07:10 Uhr, verdächtige Personen aufgefallen sind oder die Hinweise zum Verbleib der Laptops geben können, werden gebeten, die Wetzlarer Polizei unter der Telefonnummer (06441) 918-0 zu kontaktieren.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

