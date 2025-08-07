PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Werkzeug aus Rohbau gestohlen

Giessen (ots)

Haiger- Werkzeug aus Rohbau gestohlen

Werkzeuge im Wert von 800 Euro stahlen Diebe aus einem Rohbau in der Straße "Am Vogelgesang". Zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr betraten die Unbekannten am Montag (04.08.2025) das Grundstück und ließen unter anderem Bohrschrauber, Bohrhammer und Schlagschrauber mitgehen. Zeugen, die Hinweise zu den Langfingern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Dillenburger unter der Telefonnummer (02771) 907-0 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 12:54

    Mittelhessen: Marburg-Biedenkopf: Zeugen nach Verkehrsunfallfluchten gesucht

    Giessen (ots) - -- Biedenkopf-Breidenstein: In Gegenverkehr gefahren und geflüchtet - Ein erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand an einem schwarzen Audi A3, infolge eines Zusammenstoßes mit einer schwarzen BMW-Limousine. Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen (05.08.2025), gegen 06:35 Uhr, auf der B62 zwischen Biedenkopf und Breidenstein. ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 12:35

    Mittelhessen: Wetteraukreis:

    Giessen (ots) - -- Bad Nauheim: Diensthund stoppt aggressiven 48-Jährigen - Gestern Abend (06.08.2025) rückten Streifen der Friedberger Polizei zu einem mit einem Stock bewaffneten Angreifeier aus. Erste Meldungen, wonach er mit einem Schwert bewaffnet sein sollte, bestätigten sich nicht. Gegen 23.25 Uhr erreichten die ersten Notrufe die Polizei. Der 48-Jährige, so die Anrufer, schlage in einem Lokal am Marktplatz mit einem Schwert um sich. Beim Eintreffen der ersten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren