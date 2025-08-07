Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Werkzeug aus Rohbau gestohlen
Giessen (ots)
Haiger- Werkzeug aus Rohbau gestohlen
Werkzeuge im Wert von 800 Euro stahlen Diebe aus einem Rohbau in der Straße "Am Vogelgesang". Zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr betraten die Unbekannten am Montag (04.08.2025) das Grundstück und ließen unter anderem Bohrschrauber, Bohrhammer und Schlagschrauber mitgehen. Zeugen, die Hinweise zu den Langfingern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Dillenburger unter der Telefonnummer (02771) 907-0 in Verbindung zu setzen.
