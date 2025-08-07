Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT + KREIS GIESSEN: In Schule eingedrungen + Hitlergruß gezeigt und Parolen gegrölt

Giessen (ots)

Gießen: In Schule eingedrungen

Zwischen Dienstagnachmittag (05.08.2025), 16:00 Uhr und Mittwochmorgen (06.08.2025), 07:00 Uhr drangen Unbekannte in die Schule in der Grünberger Straße ein. Mit einem Pflasterstein warfen sie die Glasfüllung einer Tür ein und gelangten durch diese in das Gebäude. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen. Die Polizei ermittelt nun und fragt: Wem sind verdächtigte Personen im Bereich der Schule oder auf dem Schulgelände aufgefallen? Hinweise erbittet Kriminalpolizei Gießen unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Hitlergruß gezeigt und Parolen gegrölt

Gegen 01:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeistation Gießen Süd in der vergangenen Nacht (07.08.2025) zwei Männer in der Frankfurter Straße. Ein 41-Jähriger zeigte während der Kontrolle den Hitlergruß und rief gemeinsam mit seinem 39-jährigen Begleiter rechtsextreme Parolen. Die Beiden mussten mit zur Wache, die sie nach den polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen durften. Auf sie kommt nun eine Anzeige zu.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell