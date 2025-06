POL-EN: Schwelm: Raub auf 93-jährige- Täter reißt Goldkette vom Hals

Ennepetal (ots) - Mit einem Alkoholwert von über 1,2 Promille verursachte ein 53-jähriger aus Ennepetal am 27.6.2025 gegen 04:30 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Heilenbecker Straße in Fahrtrichtung Ennepetal. Nach ersten Erkenntnissen kam er mit seinem Leicht-PKW (max.45 KM/H) nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Grünstreifen und kippte auf die rechte ...

