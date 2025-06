Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Zusammenstoß bei Überholvorgang- zwei Personen leicht verletzt- erheblicher Sachschaden

Sprockhövel (ots)

Leicht verletzt wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall am 30.06.2025 gegen 01:00 Uhr auf der Mittelstraße in Sprockhövel. Nach ersten Erkenntnissen stand ein 29-jähriger Sprockhöveler mit seinem PKW der Marke Porsche bei rotzeigender Ampel auf der Geradeausspur der Mittelstraße. Als die Ampel auf Grünlicht wechselte, bog der Porschefahrer nach links auf den Parkplatz der dortigen Sparkasse ab. In diesem Augenblick überholte ihn jedoch auf der Gegenfahrspur der Mittelstraße ein 23-jähriger Wuppertaler mit seinem PKW der Marke Mercedes. Es kam zum Zusammenstoß bei der Fahrzeuge, wodurch diese erheblich beschädigt wurden. Es entstand ein Trümmerfeld im gesamten Kreuzungsbereich. Teilweise wurden Fahrzeugteile herausgerissen. Der Gesamtschaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich. Die zwei Fahrzeuginsassen aus dem Porsche kamen leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell