Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: 62-Jährige greift nach Trunkenheitsfahrt Polizeistreife an + Steinewerfer auf Fußgängerbrücke - Zeugen gesucht

Biedenkopf: 62-Jährige greift nach Trunkenheitsfahrt Polizeistreife an

Ein besorgter Zeuge alarmierte am späten Dienstagnachmittag (05.08.2025) in Biedenkopf den Rettungsdienst, wegen einer Autofahrerin, die augenscheinlich gesundheitliche Probleme hatte. Gegen 17:45 Uhr fiel dem Zeugen die 62-Jährige auf, die mit ihrem weißen Renault auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Am Seewasem" unterwegs war. Eine medizinische Notwenigkeit konnte von der Rettungsdienstbesatzung ausgeschlossen werden, vielmehr stellte sich heraus, dass die Frau offensichtlich alkoholisiert war. Zur Unterstützung kam eine Streife der Polizeistation Biedenkopf hinzu. Ein anschließender Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und zeigte ein Ergebnis von 1,8 Promille. Da Zeugen beobachtet hatten, wie die Frau mit ihrem Pkw gefahren ist, muss sie sich wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt verantworten. Die hinzugezogenen Streife nahm die aus Biedenkopf stammende Frau für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle. Bei der Blutentnahme im Krankhaus schlug und trat die Frau nach der Polizeibeamtin und dem Polizeibeamten. Beide trugen hierdurch nur leichte Verletzungen davon und konnten ihren Dienst fortsetzen. Nach einer Ausnüchterung auf der Polizeistation, konnte die 62-Jährige wieder nach Hause. Auf sie kommen nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand gegen Polizeibeamte zu. Ihren Führerschein musste sie ebenfalls abgegeben.

Marburg: Steinewerfer auf Fußgängerbrücke - Zeugen gesucht

Eine dreiköpfige Familie aus dem Landkreis Gießen befand sich am Montag, den 04.08.2025, nach einem Schwimmbadbesuch im Marburg auf dem Heimweg. Die Familie war mit ihrem schwarzen VW Golf auf der B3 in Richtung Gießen unterwegs, als der 32-jährige Beifahrer gg. 17:35 Uhr in Höhe der Konrad-Adenauer-Brücke eine Gruppe Kinder wahrnahm. Die Dreiergruppe im Alter zwischen 11 und 12 Jahren hielt sich auf der Fußgängerbrücke zwischen "Am Krekel" und "Südbahnhof" auf. Eins der Kinder warf eine Handvoll Kieselsteine auf die Fahrbahn und traf hierbei die Windschutzscheibe des Golfs. Das Kind kann als männlich mit hellem Teint beschrieben werden. Zudem war es mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet und auf einem Tretroller unterwegs. Die Gruppe rannte schließlich in Richtung Südbahnhof davon.

An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt und kamen lediglich mit einem Schrecken davon.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die zur genannten Zeit Kinder auf der Brücke beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421-4060) entgegen.

