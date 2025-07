Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Wilhelmshaven (ots)

Am 15.07.2025, gegen 06:50 Uhr, kam es an der Kreuzung Jachmannstraße / Hannoversche Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Fahrzeugführer beabsichtigte mit seinem Pkw, von der Jachmannstraße nach links abzubiegen, übersah dabei jedoch einen entgegenkommenden, bevorrechtigten Pkw. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Pkw wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die beiden Beteiligten erlitten leichte Verletzungen und wurden medizinisch versorgt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell