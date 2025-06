Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Autofahrer fährt mit 188 km/h in Geschwindigkeitsmessung - #polsiwi

Netphen/Burbach (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde hat am Wochenende im Kreisgebiet mehrere Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt.

Am Samstag (28.06.2025) erfolgte eine Kontrolle auf der B 62 in Netphen-Afholderbach. Die meisten Verkehrsteilnehmer hielten sich an die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Von knapp 900 gemessenen Fahrzeugen waren 40 zu schnell. Negativer Spitzenreiter war ein Autofahrer mit 108 km/h. Dafür gibt es laut Regelsatz des Bußgeldkataloges mindestens einen Punkt sowie ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro.

Am Sonntag (29.06.2025) kontrollierte der Verkehrsdienst auf der B 54 in Burbach. Erlaubt sind an dieser Stelle 100 km/h. Zu schnell waren insgesamt 121 Verkehrsteilnehmer. Zwei Autofahrer erwartet nun ein Fahrverbot. Mit satten 188 km/h war der negative Spitzenreiter unterwegs. Ihn erwarten laut Regelsatz des Bußgeldkataloges mindestens zwei Punkte, 700 Euro Bußgeld und drei Monate Fahrverbot. Auch ein weiterer Autofahrer muss mit einem Fahrverbot rechnen. Er wurde mit 149 km/h gemessen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass die Geschwindigkeit nach wie vor zu den Hauptunfallursachen im Kreisgebiet zählt. Nur, wer sich an Verkehrsregeln hält, ist #SicherImStraßenvekehr unterwegs!

