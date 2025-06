POL-SI: Zwei Einbrüche in Geschäfte der Siegener Innenstadt - #polsiwi

Siegen (OT Eiserfeld) (ots) - Bereits am 23. Mai 2025 haben unbekannte Täter aus einem PKW in Siegen-Eiserfeld Bargeld gestohlen. Die Täter schlugen zwischen 9:45 Uhr und 10 Uhr die Seitenscheibe des weißen Mercedes ein, der in einer Garage vor einem Mehrfamilienhaus geparkt war. Anschließend entwendeten sie das Geld und flüchteten. Zeugen hatten einen weißen Kombi beobachtet, der am Tatort stand und in der Folge ...

