POL-SI: Bargeld aus PKW gestohlen - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Kreuztal-Ferndorf (ots) - Am gestrigen Donnerstag (26.06.2025) haben Polizisten einen 16-Jährigen in der Straße Johannespfad in Kreuztal kontrolliert. Gegen 15:00 Uhr fiel er den Beamten auf, da an dem E-Scooter, mit welchem er unterwegs war, kein Kennzeichen war. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf ...

