POL-WHV: Trunkenheit im Verkehr - E-Scooter-Fahrer alkoholisiert unterwegs

Varel (ots) - Am 15.07.2025, gegen 21.35 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger aus Wilhelmshaven mit einem VW Passat die Plaggenkrugstraße in Obenstrohe. An der Kreuzung zum Riesweg missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 26-Jährigen aus Varel in einem PKW Ford. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Die 26-Jährige wurde leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr