Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, 14.07.2025, 17:00 Uhr, und Dienstag, 15.07.2025, 08:00 Uhr, kam es in einem Parkhaus in der Gerichtsstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Rangieren gegen ein an der Außenfassade des Parkhauses ausgestelltes Modulgerüst. Dabei wurde das Gerüst nicht unerheblich beschädigt. Anschließend entfernte sich der Fahrer, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

