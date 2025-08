Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT + LANDKREIS GIESSEN: in Wohnung gegrillt - 55-Jährige erleidet Rauchgasintoxikation + Radfahrer stürzt und verletzt sich

Giessen (ots)

Linden-Leihgestern: in Wohnung gegrillt - 55-Jährige erleidet Rauchgasintoxikation

Zwei Männer grillten gestern Abend (05.08.2025) in ihrer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße. Das durch den Gasgrill entstandene Kohlenmonoxid zog offenbar in die Wohnung darüber. Der dort wohnhaften 55-Jährigen wurde daraufhin schwindelig und sie stürzte. Sie verletzte sich leicht und erlitt eine Rauchgasintoxikation. Rettungskräfte wurden zur Behandlung alarmiert. Die beiden Männer müssen sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Die Polizei warnt an dieser Stelle vor den Gefahren, die mit dem Grillen in Innenräumen verbunden sind. Das Grillen in der Wohnung oder in geschlossenen Räumen ist äußerst gefährlich und kann schwerwiegende Folgen nach sich ziehen. Herkömmliche Grills, insbesondere Holzkohle- oder Gasgrills, sind nicht für den Einsatz in Innenräumen geeignet. Die Nutzung solcher Geräte in geschlossenen Räumen kann zu einer erheblichen Rauchentwicklung, einer erhöhten Kohlenmonoxidkonzentration und im schlimmsten Fall zu lebensbedrohlichen Vergiftungen führen. Wir appellieren an das Verantwortungsbewusstsein aller Bürgerinnen und Bürger: Nutzen Sie ausschließlich für den Innenbereich zugelassene Elektrogrills und sorgen Sie stets für eine gute Belüftung.

Gießen - Radfahrer stürzt und verletzt sich

In Höhe des Schwanenteichs kam es gestern Abend (05.08.2025) zu einer Kollision zwischen zwei Radfahrern in der Ringallee. Eine Rennrad-Fahrerin war gegen 18:30 Uhr aus Richtung des Freibads Ringallee kommend in Richtung Mitte des Schwanenteichs auf dem dortigen Fuß- und Radweg unterwegs. Auf der Brücke kam ihr ein Biker entgegen. Die 23-jährige Rennrad-Fahrerin musste ausweichen und stieß in der Folge gegen das Brückengeländer. Sie verletzte sich und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der unbekannte Radfahrer hielt an und kümmerte sich mit einer weiteren Person um die Verletzte. Die Polizei sucht nun den Fahrradfahrer und den Helfer. Der Biker war etwa 175 cm groß, dunkelhäutig und hatte schwarze Haare. Einer der beiden Personen trug ein senffarbenes Oberteil, der Zweite ein schwarzes Oberteil. Die Polizeistation Gießen Nord bittet die beiden Personen oder Zeugen die Hinweise zu den Helfern geben können, sich unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 zu melden.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell