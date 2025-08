Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Marburg-Biedenkopf: Verkehrskontrolle bringt Verstöße zutage + Nach Kollision auf der B 3 sucht die Polizei Unfallzeugen +

Giessen (ots)

Stadtallendorf: Verkehrskontrolle bringt Verstöße zutage -

Unterstützt von den Gefahrgutbeauftragten des Landkreises Marburg-Biedenkopf, der Gemeinde Lahntal und der Stadt Marburg nahmen Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes Marburg-Biedenkopf gestern Morgen (05.08.2025) den Schwerlastverkehr auf der Bundestraße 454 bei Stadtallendorf ins Visier.

Zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr stoppten sie insgesamt 15 Fahrzeuge und kontrollierten Ladung und Fahrzeugführer. An zwei Lkw bemängelten sie die Ladungssicherung und die fehlerhafte Deklarierung der Ladung. Wegen Verstöße gegen die Sozialvorschriften, den Lenk- und Ruhezeiten, kommen auf eine Transportfirma und den Fahrer des Lkw Geldbußen in Höhe von 4.000 Euro bzw. 2.500 Euro zu.

Ein in Litauen zugelassenes Gespann von einem Transporter mit Anhänger wird die Ordnungshüter mit weiteren Ermittlungen beschäftigen. Auf Transporter und Hänger waren jeweils ein Pkw festgezurrt. Der Fahrer gab an, die Pkw aus privaten Gründen zu transportieren. Die Verkehrsexperten gehen allerdings derzeit davon aus, dass es sich um einen gewerblichen Transport handelte und der private Charakter nur vorgegeben wurde, um die gewerberechtlichen Vorschriften nicht erfüllen zu müssen. So war das Zugfahrzeug nicht mit einem digitalen Kontrollgerät ausgestattet und der Fahrer hätte bei einem gewerblichen Transport auch eine entsprechende Lizenz vorzeigen müssen. Sollten sich die Vermutungen der Polizisten bestätigen, kommen auf den Fahrer für den Nichteinbau des Kontrollgerätes ein Bußgeld von 1.500 Euro und weitere 3.000 Euro für die Durchführung des gewerblichen Transportes ohne vorhandene Lizenz zu.

Lollar - B 3: Nach Kollision auf der B 3 sucht die Polizei Unfallzeugen -

Zwei demolierte Fahrzeuge und eine Leichtverletzte, das ist die Bilanz eines Zusammenstoßes von vergangenem Freitagabend (01.08.2025) auf der Bundesstraße 3 bei Lollar.

Gegen 21.50 Uhr war die 59-jährige Fahrerin eines weißen Kia Kleinwagens von Marburg in Richtung Gießen unterwegs. Kurz nach der Auffahrt "Fronhausen" setzte die Lollarerin vom rechten Fahrstreifen aus zum Überholen an und zog auf den linken Fahrstreifen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sie dabei nicht auf den rückwärtigen Verkehr achtete und einen weißen Mercedes übersah, der auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Der Mercedes prallte gegen den Kia und schleuderte in die Mittelleitplanke. Durch den Aufprall verlor die 59-Jährige die Kontrolle über ihren Kia, schleuderte über die Fahrbahn in den Grünstreifen und kippt in der Böschung auf das Dach. Sie trug leichte Verletzungen davon, die eine Rettungswagenbesatzung versorgte. Anschließend ging es zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Der 28-jährige Fahrer im Mercedes und seine 23-jährige Mitfahrerin blieben unverletzt. Die Schäden an beiden Fahrzeugen summieren sich auf rund 90.000 Euro.

Zur Klärung des genauen Unfallherganges sucht die Marburger Polizei nach Zeugen und fragt:

- Wer ist Zeuge der Kollision am Freitagabend (01.08.2025), gegen 21.50 Uhr, auf der B3 an der Anschlussstelle Fronhausen in Richtung Gießen geworden?

Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: (06421) 4060 zu melden.

Guido Rehr, Pressesprecher

