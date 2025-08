Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT und KREIS GIESSEN: Brand in Wohnhaus + Unfallfahrer flüchtet - Golf-Fahrer gesucht

Giessen (ots)

Buseck - Brand in Wohnhaus

Am Montagmorgen (04.08.2025), gegen 08:15 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnhausbrand in der Waldstraße alarmiert. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle und löschte den Brand. Eine Person konnte nur noch tot aus dem Haus geborgen werden. Die Brandursache können derzeit noch unklar. Der Schaden wird nach ersten Schätzungen mit 250.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gießen- Unfallfahrer flüchtet - Golf-Fahrer gesucht

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem grünen VW Golf und einem Mountainbiker kam es gestern Morgen (04.08.2025) an der Ecke Pistorstraße / Steinberger Weg. Gegen 09:35 Uhr war der 24-jährige Biker auf dem Steinberger Weg von Watzenborn-Steinberg kommend in Richtung Gießen unterwegs. Der Golf-Fahrer befuhr die Pistorstaße in Richtung Steinberger Weg und wollte nach rechts in den Steinberger Weg abbiegen. Im Kreuzungsbereich übersah er offenbar den vorfahrtsberechtigten Radfahrer und stieß gegen das hintere Rad des Mountainbikes. Der 24-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Sein schwarzes Giant-Bike wurde beschädigt. Die Reparatur wird rund 130 Euro kosten. Der Unfallfahrer fuhr in seinem VW davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer oder seinem dunkelgrünen Golf IV mit Stahlfelgen und Radzierblenden geben? An der Front- und Heckstoßstange befand sich ein unlackiertes Plastikteil. Hinter dem Unfallfahrer fuhr sich ein älterer Herr in einem schwarzen Golf V der den Unfall mitbekommen haben muss. Die Polizei bittet diesen Zeugen, sich zu melden. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641-7006-3555.

