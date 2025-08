Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS Betrüger erbeuten Bargeld und Goldschmuck + Trennschleifer, Kaffeemaschine und Funkgeräte geklaut

Giessen (ots)

Herborn: Betrüger erbeuten Bargeld und Goldschmuck

Bislang unbekannte Betrüger haben mit einem Schockanruf einen fünfstelligen Euro-Betrag von einer Seniorin erbeutet. Die Unbekannten riefen die Frau am gestrigen Nachmittag (04.08.2025) an und sagten ihr, eine ihr nahestehende Person habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Um eine Gefängnisstrafe abzuwenden, müsse die Seniorin eine Kaution bezahlen. Die Frau übergab daraufhin gegen 15:00 Uhr einer Abholerin einen fünfstelligen Geldbetrag sowie Goldschmuck. Im Nachhinein wurde der Seniorin der Betrug bewusst und sie meldete sich bei der Polizei.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch mal eindringlich vor diesen Schockanrufen.

- Niemals wird eine Behörde dazu auffordern, eine Kaution zu bezahlen.

- Übergeben sie niemals Geld oder Schmuck an unbekannte Personen.

- Legen Sie den Hörer auf, sobald Sie von unbekannten Anrufern aufgefordert werden, Geld zu zahlen.

- Warnen Sie in Ihrem persönlichen Umfeld vor dieser Betrugsmasche.

- Rufen Sie im Zweifelsfall immer die echte Polizei unter der 110 an.

Wetzlar- Trennschleifer, Kaffeemaschine und Funkgeräte geklaut

Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in ein Gebäude der Baustelle in der Goethestraße ein. Aus einem Büro stahlen sie drei Funkgeräte, zwei Trennschleifer und einen Kaffeevollautomaten. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 1.100 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, die zwischen Samstag (02.08.2025), 12:30 Uhr und Montag (04.08.2025), 06:30 Uhr, am Werk waren, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell