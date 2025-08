Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Carina Lerch übernimmt Leitung der Abteilung Einsatz im Polizeipräsidium Mittelhessen

Bild-Infos

Download

Giessen (ots)

Mitte Juli übernahm Carina Lerch die Leitung der Abteilung Einsatz im Polizeipräsidium Mittelhessen und ist damit die erste Frau, die diese Führungsfunktion innehat. Die Abteilung Einsatz ist mit rund 2.000 Mitarbeitenden die personell größte Organisationseinheit des Präsidiums. Carina Lerch, leitende Kriminaldirektorin, verantwortet die operative Polizeiarbeit in den Landkreisen Gießen, Wetterau, Marburg-Biedenkopf und dem Lahn-Dill-Kreis.

Polizeipräsident Torsten Krückemeier macht deutlich: "Mit Frau Lerch konnten wir eine fachlich versierte und menschlich überzeugende Führungspersönlichkeit für diese Schlüsselposition gewinnen. Ich bin sicher, dass sie ihre neue Aufgabe mit hohem Verantwortungsbewusstsein und Blick für die Belange der Mitarbeitenden wie auch der Bevölkerung wahrnehmen wird. Unsere Aufgabe ist es, für die Sicherheit der Menschen in Mittelhessen zu sorgen - Frau Lerch wird dabei eine zentrale Rolle spielen. Ich wünsche ihr für ihren Start alles Gute und viel Erfolg."

Carina Lerch betont bei ihrem Amtsantritt: "Ich freue mich sehr über die neue Aufgabe und das entgegengebrachte Vertrauen. Gemeinsam mit dem Team des Polizeipräsidiums Mittelhessen möchte ich die erfolgreiche Arbeit fortführen. Dabei steht für mich die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger ebenso im Mittelpunkt wie die unserer Einsatzkräfte."

Die leitende Kriminaldirektorin startete 1998 ihre Ausbildung bei der Hessischen Polizei. Nach ihrem Studium zur Polizeikommissarin und ihrer Dienstzeit in der Bereitschaftspolizei schloss sich ihre Versetzung ins Polizeipräsidium Westhessen an. Im Anschluss an Verwendungen im Wach- und Streifendienst sowie in einer Dezentralen Ermittlungsgruppe, wechselte sie zur Kriminalpolizei und sammelte in verschiedenen Funktionen erste Führungserfahrungen. Im September 2011 schloss sie ihren Masterstudiengang an der Deutschen Hochschule der Polizei ab. Es folgten Führungsfunktionen im Polizeipräsidium Frankfurt am Main. 2022 übernahm Carina Lerch die Leitung der Polizeidirektion Main-Taunus, die sie bis zu ihrem Wechsel als Leiterin der Abteilung Einsatz im Polizeipräsidium Mittelhessen innehatte.

Die 46-Jährige Carina Lerch hat eine 10-jährige Tochter und lebt in Frankfurt am Main.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell