Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS Autos durchwühlt

Giessen (ots) - Gießen: In Gaststätte eingestiegen Gegen 03:10 Uhr stieg ein Einbrecher am Donnerstag (31.07.2025) durch ein Fenster in eine Gaststätte in der Klinikstraße ein. Der Täter durchsuchte mehrere Schränke und erbeutete Bargeld. Er war bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover, einer schwarzen Hose ...

mehr