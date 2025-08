Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT + KREIS GIEßEN: + In Gaststätte eingestiegen + Drei Fahrzeuge aufeinander geschoben - Fahrer flüchtet +

Giessen (ots)

Gießen: In Gaststätte eingestiegen

Gegen 03:10 Uhr stieg ein Einbrecher am Donnerstag (31.07.2025) durch ein Fenster in eine Gaststätte in der Klinikstraße ein. Der Täter durchsuchte mehrere Schränke und erbeutete Bargeld. Er war bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen. Die Gießener Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die den Einbruch beobachtet haben oder denen die beschriebene Person aufgefallen ist, sich unter der Rufnummer 0641 7006-6555 zu melden.

Gießen: Drei Fahrzeuge aufeinander geschoben - Fahrer flüchtet

Am Donnerstagabend (31.07.2025) kam es gegen 19:15 Uhr zu einer Unfallflucht im Mohrunger Weg in Gießen. Ein silberfarbener Audi A8 mit polnischem Kennzeichen war aus Richtung Rodheimer Straße kommend in Richtung Kropbacher Weg unterwegs. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts aus dem Holzweg kommenden Autos. Der Audi wich nach links aus und fuhr dabei auf den erhöhten Gehweg, knapp an einer Fußgängerin vorbei. Danach zog der Audi wieder nach rechts und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand parkenden Mitsubishi Space Star. Durch den Aufprall wurde der Mitsubishi auf einen davorstehenden Ford Fiesta und dieser wiederum auf einen parkenden Seat Ibiza geschoben. Der Audi setzte seine Fahrt fort. Die Ermittler der Polizei fragen daher: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem silberfarbenen Audi A8 und dessen Insassen machen? Wem ist ein unfallbeschädigter Audi mit polnischem Kennzeichen bekannt? Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord (Tel.: 0641 7006-3755).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell