Mittelhessen: WETTERAU: + Vandalen in Schulgebäude + Ein Leichtverletzter bei Unfall auf A 45 +

Butzbach: Vandalen in Schulgebäude

Unbekannte zerstörten ein Fenster der Butzbacher Stadtschule und stiegen dadurch ins Gebäude ein. Sie beschädigten einen Toilettensitz, durchwühlten in einem anderen Raum mehrere Schubladen und trennten zwei Gefrierschränke von der Stromversorgung. Die darin aufbewahrten Lebensmittel verdarben dadurch. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Der Tatzeitraum kann lediglich auf Dienstag, 15.07.2025 bis Donnerstag, 31.07.2025, 12:45 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen, die in diesem Zeitraum rund um das Schulgelände verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Butzbach in Verbindung zu setzen (Tel.: 06033 70430).

Münzenberg - A45: Ein Leichtverletzter bei Unfall auf A 45

Auf der A 45 bei Münzenberg geriet in Fahrtrichtung Norden am Donnerstagabend (31.07.2025) gegen 23:00 Uhr ein 26-jähriger Mann aus Wetzlar mit seinem VW Passat auf die rechte der beiden Fahrspuren und kollidierte dort mit dem Mercedes Sprinter eines 56-jährigen Mannes aus dem Landkreis Oldenburg. Nach dem Zusammenstoß prallten beide Fahrzeuge gegen die Mittelschutzplanke. Der 56-Jährige trug dabei leichte Verletzungen davon. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 23.000 EUR. Der Passat war nicht mehr fahrbereit.

