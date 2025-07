Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAU: + Fenster hält stand + Keine Beute in leerstehendem Haus + Einbrecher gehen leer aus + Zehn Fahrzeuge bei Unfall auf Autobahn beschädigt +

Giessen (ots)

Bad Nauheim: Fenster hält stand

In der Bad Nauheimer Schillerstraße versuchte ein Einbrecher ein Fenster eines Mehrfamilienhauses aufzubrechen. Dem Täter gelang es dabei jedoch nicht in die dazugehörige Wohnung einzudringen. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag (29.07.2025), 18:50 Uhr und Mittwoch (30.07.2025), 09:05 Uhr. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Bad Vilbel: Keine Beute in leerstehendem Haus

Im Zeitraum von Mittwoch, 09.07.2025, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 30.07.2025, 12:05 Uhr drangen Unbekannte in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Straße Niddablick ein. Hierbei zerstörten sie ein Fenster. Die Täter blieben jedoch ohne Beute. Hinweise von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, nimmt die Friedberger Kripo unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Büdingen: Einbrecher gehen leer aus

Einbrecher verschafften sich in der Zeit von Sonntag (27.07.2025), 14:00 Uhr bis Mittwoch (30.07.2025), 16:20 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus "In der Langgewann" in Büdingen. Sie durchsuchten mehrere Räume, gingen aber nach bisherigem Stand leer aus. Zeugenhinweise bitte telefonisch unter 06031 6010 an die Kriminalpolizei Friedberg.

Ober-Mörlen - A 5: Zehn Fahrzeuge bei Unfall auf Autobahn beschädigt

Gegen 18:40 Uhr löste sich am Mittwoch (30.07.2025) auf der A 5 bei Ober-Mörlen in Fahrtrichtung Süden bei einem Lkw eine Reifendecke und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der nachfolgende VW Touareg kollidierte damit und prallte anschließend gegen die Betongleitwand. Ein Mini-Fahrer konnte rechtzeitig bremsen. Sein Fahrzeug wurde jedoch durch Trümmerteile beschädigt. Die weiteren nachfolgenden Fahrzeuge mussten teils stark abbremsen. Ein Hyundai Tucson wich aus und kam auf einer Grünfläche zum Stehen. Die Fahrerin eines schwarzen Opel Astra stieß mit einem bereits stehenden Volvo XC 60 zusammen, wurde anschließend nach rechts abgewiesen und kollidierte noch mit dem Hyundai Tucson. Der Fahrer eines grauen Opel Astra prallte beim Versuch, einem Mercedes GLC auszuweichen, mit diesem zusammen und überschlug sich anschließend. Dabei kollidierte er noch mit einem BMW 440i und blieb anschließend auf dem Dach liegen. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten zudem auf der Gegenfahrbahn einen Mercedes E 220. Bei dem Unfall erlitten die Fahrerin des schwarzen Opels sowie der Fahrer des grauen Astras leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 50.000 EUR. Die A 5 konnte gegen 20:50 Uhr wieder freigegeben werden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell