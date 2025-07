Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Unbekannte durchwühlen Autos + Erst Körperverletzung begangen, dann Widerstand geleistet

Giessen (ots)

Herborn- Amdorf und Uckersdorf- Unbekannte durchwühlen Autos

Mehrere durchwühlte Autos in Amdorf und Uckersdorf wurden gestern (30.07.2025) der Polizei gemeldet. Die Unbekannten öffneten die vermutlich unverschlossenen Fahrzeuge in der Nacht zu Mittwoch und durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Sie stahlen neben Bargeld auch eine Geldbörse. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bornwiesenstraße und der Amdorfstraße in Amdorf, sowie in der Weinbergstraße und "Am Mühlgraben" in Uckersdorf aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Herborner Polizei unter der Telefonnummer (02772) 4705-0 in Verbindung zu setzen.

Bitte schließen Sie Ihr Auto ab! - Egal ob Sie es nur für wenige Minuten irgendwo abstellen oder ob der Wagen die ganze Nacht vor dem Haus steht! Diesen Appell kann die Polizei nur immer wieder an alle Fahrzeugbesitzer richten, denn: Diebe suchen gezielt nach unverschlossenen Autos und durchsuchen das Wageninnere - und meist werden sie fündig und können Beute machen.

Wetzlar- Erst Körperverletzung begangen, dann Widerstand geleistet

Ein Zeuge meldete gestern Abend (30.07.2025) gegen 18:30 Uhr eine Schlägerei vor einem Friseursalon in der Langgasse. Bei Eintreffen der alarmierten Polizisten war der Schläger bereits geflüchtet. Offenbar hatte dieser nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung nach einem aus Wetzlar stammenden Mann sowohl mit den Fäusten als auch mit einem Gürtel eingeschlagen und ihn leicht verletzt. Die Beamten nahmen den 29-jährigen Tatverdächtigen noch in der Nähe vorläufig fest. Bei der Festnahme leistete er erheblichen Widerstand und trat nach den Polizisten. Die beiden Ordnungshüter wurden durch die Tritte verletzt und mussten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der in Herborn wohnhafte 29-Jährige musste mit zur Wache, die er nach den polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen durfte. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

