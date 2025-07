Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT + KREIS GIEßEN: + Einbruch im Freibad + Unfallflucht auf Parkplatz +

Lollar: Einbruch im Freibad

Unbekannte beschädigten am Lollarer Freibad den Grundstückszaun und verschafften sich so Zutritt zum Gelände. Im Eingangsbereich brachen sie ein Fenster auf und ließen aus einem Büroraum einen Tresor mitgehen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Dienstag (29.07.2025), 20:00 Uhr und Mittwoch (30.07.2025), 07:00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Gießener Kripo unter Tel.: 0641 7006-6555 entgegen.

Gießen: Unfallflucht auf Parkplatz

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte am Mittwochabend (30.07.2025) ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug einen grauen Ford C-Max, der auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Ferniestraße in Gießen abgestellt war. Der Unfall ereignete sich zwischen 19:50 Uhr und 20:00 Uhr. Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Süd in Verbindung zu setzen (Tel.: 0641 7006-3555).

