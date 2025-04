POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Suche nach 14-jährigem Jungen - Öffentlichkeitsfahndung

Heidelberg (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim Bereits am 24.04.2025 war ein 22-Jähriger in einem Heidelberger Geschäft beim Diebstahl eines Parfüms ertappt worden und wurde am Folgetag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg durch das Amtsgericht zu einer Geldstrafe verurteilt. Nur einen Tag ...

mehr